A San Marino via della Fratta sarà oggetto di manutenzione straordinaria e sarà dunque chiusa al traffico. L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici manterrà nella giornata di martedì 11 aprile la possibilità di circolare sulla via per tutti coloro che dovranno uscire dal parcheggio P6. I lavori inizieranno mercoledì 12 aprile mattina.

