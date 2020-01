Via della Fratta: la chiusura slitta a giovedì Inizialmente era prevista per domani. Il Segretario Canti ha chiesto di posticipare in considerazione dei possibili flussi turistici indotti dal Sigep

Slitta al 23 gennaio la chiusura di via della Fratta inizialmente prevista per domani. Lo fa sapere il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti che ha chiesto il posticipo in considerazione dei possibili flussi turistici indotti in questi giorni dal “Sigep” di Rimini. La chiusura – dalle 9.30 alle 18.30 – scatterà quindi da giovedì prossimo e proseguirà fino al 7 febbraio, per consentire all'Azienda di Stato per i Lavori Pubblici di realizzare interventi di consolidamento del muro che insiste sulla via.



