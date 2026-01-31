Via libera al Giardino dei Giusti: sorgerà al Parco Laiala

Sorgerà al Parco Laiala di Serravalle il Giardino dei Giusti, spazio simbolico e concreto dedicato a uomini e donne che, in ogni epoca e luogo, hanno agito con coraggio e solidarietà per salvare vite umane e difendere la dignità e i diritti fondamentali. Il progetto prende origine dall’Istanza d’Arengo approvata in Consiglio il 17 luglio 2025.

La Segreteria per il Territorio in una nota comunica di aver avviato con tempestività l’iter per la sua realizzazione, incaricando l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici della progettazione. Il progetto è stato quindi esaminato dal Comitato Tecnico Scientifico e successivamente sottoposto alla Commissione Politiche Territoriali per l’approvazione.

Il Giardino dei Giusti sarà concepito come luogo di memoria attiva, non solo dedicato al ricordo, ma anche alla riflessione e all’educazione ai valori universali della responsabilità individuale, della solidarietà e del rispetto dei diritti umani. Uno spazio condiviso capace di raccontare storie di umanità e coraggio morale che attraversano epoche e confini.

La Segreteria ha infine espresso un ringraziamento ai promotori dell’Istanza – gli studenti della 3F della scuola media di Serravalle, con i loro insegnanti e il Dipartimento Storico e Giuridico di Unirsm – assicurando aggiornamenti sull’avanzamento dell’opera.









