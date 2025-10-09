Via libera al progetto per il nuovo Ospedale di Stato e l’ampliamento della RSA La Fiorina

La Repubblica di San Marino si prepara a una svolta storica per il proprio sistema sanitario. Con una delibera approvata il 30 settembre, il Congresso di Stato ha dato il via libera al progetto per la realizzazione del nuovo Ospedale di Stato e per l’ampliamento della RSA La Fiorina, due opere considerate strategiche per rispondere ai bisogni di una popolazione in crescita, sempre più anziana e alle nuove sfide della medicina moderna.

La decisione, annunciata dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, segna l’avvio di un percorso operativo e finanziario di ampio respiro, basato sulla finanza di progetto. Un modello che, come sottolineato dal Segretario di Stato Mariella Mularoni, "unisce coraggio e pragmatismo, permettendo di attrarre competenze e capitali responsabili senza rinunciare alla piena sovranità pubblica". Il Gruppo di progetto, formato dai vertici amministrativi e sanitari, avrà sei mesi di tempo per redigere lo studio di fattibilità che costituirà la base per il bando di gara.

Nel frattempo, non mancano gli interventi immediati sull’attuale struttura ospedaliera: dalla riqualificazione dell’Onco-ematologia allo spostamento della Farmacia ospedaliera nei locali dell’ex Cassa di Risparmio, fino all’ampliamento della Medicina Trasfusionale e alla ristrutturazione della palazzina R1- R2, l'ex Casa di Riposo, dove troveranno spazio nuovi reparti di Lungodegenza, Hospice e Salute Mentale. Obiettivo dichiarato: garantire la continuità dell’assistenza e migliorare da subito la qualità dei servizi, mentre si costruisce la nuova infrastruttura sanitaria che farà da perno alla rete del futuro.

"Non parliamo solo di mattoni, ma di visione – aggiunge Mularoni –. Vogliamo un sistema sanitario moderno, accessibile e sostenibile, capace di coniugare eccellenza clinica e attenzione alle fragilità".













