Via Piana, auto contro muretto di contenimento Nessun ferito. Il mezzo non aveva montate le gomme invernali

Via Piana, auto contro muretto di contenimento.

Un piccolo incidente nella curva di via Piana. Quattro cittadini brasiliani con un auto a noleggio, sono finiti contro un muretto di contenimento perchè non avevano montate le gomme invernali. Il mezzo è scivolato lateralmente, perdendo aderenza sull'asfalto ghiacciato. Nessun ferito e nessun blocco di circolazione. Sul posto è intervenuta la Polizia Civile che ha sanzionato il conducente per l'assenza di dispositivi invernali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: