COMUNICAZIONE DI SERVIZIO Via Piana chiusa il traffico nella giornata di venerdì 17 febbraio Lo comunica l'AASLP per la potatura delle piante

L'Azienda autonoma di stato per i lavori pubblici comunica che via Piana sarà chiusa al traffico nella giornata di venerdì 17 febbraio per la potatura e la messa in sicurezza delle alberature stradali. Il tratto interessato è quello tra il bivio Via Montalbo e Via Oddone Scarito a Borgo Maggiore.

