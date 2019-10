Via Raffonella: tavolo di confronto richiesto dalla Giunta di Fiorentino, soluzione difficile nell'immediato

il capitano di castello di Fiorentino

Il problema va risolto, difficile poterlo fare – completamente - nell'immediato. La situazione nella zona industriale di Murata, presso la ex Beccari srl, in Via Raffonella, resta complessa. A rischio salute pubblica e ambiente. Se ne è parlato nel corso di un incontro richiesto dalla Giunta di Fiorentino, con tutti i soggetti pubblici coinvolti, ognuno dei quali si è già attivato per quanto di competenza. Compiuta una prima derattizzazione, l'AASS assicura che ne seguiranno altre, fino a soluzione del problema. C'è poi la questione dello smaltimento dei rifiuti potenzialmente pericolosi, stoccati all'interno dei depositi. Pericolosi soprattutto in caso di incendio. Emerge, intanto, che i siti interessati sono tre, di cui due tuttora sotto sequestro in ragione del fallimento della ditta.

Costi di smaltimento dei rifiuti pericolosi che già si stimano piuttosto elevati: sul milione di euro.

