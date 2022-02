Viabilità: arrivano a marzo le maxi rotonde sulla Ss16, nel 2023 quella sulla Consolare per San Marino

Sarà una via crucis lunga dei mesi per il traffico urbano riminese, "ma ne varrà la pena". Questo il senso delle parole con cui l'amministrazione comunale, insieme ad Autostrade per l'Italia, ha presentato il cronoprogramma dei lavori per la realizzazione delle due maxi rotatorie sulla Statale Adriatica. Interventi di fluidificazione del traffico attesi da decenni per superare due incroci semaforici costantemente intasati nelle ore di punta, teatro di molti incidenti pericolosi. Un'arteria essenziale per il turismo di tutta la Riviera.







Si parte il 17 marzo con i lavori per la realizzazione del sottopasso ciclopendonale tra la SS16 e via Coriano. La Statale verrà chiusa in quel tratto nella direzione Rimini-Riccione, mentre nell'altro senso una bretella temporanea permetterà di bypassare il cantiere. In estate sarà poi chiuso il tratto della Statale all'incrocio con via della Fiera, oltre a un tratto via Euterpe, per la realizzazione di altri due sottopassi ciclopedonali. A settembre sarà fruibile il percorso ad anello della nuova rotatoria di via Coriano, mentre per l'ultimazione di quella all'incrocio con la Strada consolare per San Marino bisognerà attendere la seconda metà del 2023. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, collegato alla conferenza stampa, si è scusato in anticipo per i disagi che questi lavori causeranno alla circolazione, ma assicura che così "Rimini tornerà a essere una città finalmente compatta", rimuovendo "i tappi della viabilità lungo la Statale".