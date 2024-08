RIMINI Viabilità: dal 3/9 corsia unica su rotatoria SS16 e Consolare, per realizzare accessi a due corsie Per consentire di eseguire l'intervento in sicurezza, sarà ristretta la corsia si marcia, quindi a una corsia.

Dopo l’apertura di mercoledì scorso della corsia mare-monte, che ha ricollegato la via della Repubblica con via Euterpe, avanzano anche gli altri lavori per la realizzazione delle aree spartitraffico tra le corsie della grande rotatoria tra la Statale 16 e la Strada Statale 72 (Consolare Rimini - San Marino).

Da martedì 3 settembre, alcuni lavori per l'esecuzione dell’aiuola spartitraffico, situata sul lato nord della nuova rotatoria in costruzione. Un intervento che rientra negli adeguamenti degli ingressi in rotatoria, che vedrà le modifiche richieste dal Comune di Rimini, ovvero con rami di accesso a due corsie invece che a una, come previsto nel progetto esecutivo.

Per consentire di eseguire l'intervento in sicurezza, sarà ristretta la corsia si marcia, quindi a una corsia. I restringimenti riguardano la carreggiata in uscita dalla rotatoria direzione Ravenna e la carreggiata in ingresso in rotatoria direzione Ancona, entrambe ridotte a una corsia di marcia per la durata di circa 10 giorni.

