Viabilità: due nuovi autovelox e messa in sicurezza della Sottomontana.

E' stata approvata da parte del Congresso di Stato l'installazione di di due nuovi box fissi per posizionare gli autovelox in via Seconda Gualdaria e in via Rivo Fontanelle, entrambi ad Acquaviva. Dovrà ora essere effettuata una verifica di fattibilità da parte dei tecnici dell'AASLP e dalla Polizia Civile. Il governo ha anche autorizzato alcuni interventi per la messa in sicurezza della viabilità con il potenziamento della segnaletica luminosa in corrispondenza degli attraversamenti pedonali più pericolosi lungo la superstrada. Previsto anche lo spostamento delle strisce pedonali più a valle a Domagnano, in vi 5 febbraio (previo confronto con la cittadinanza). Sempre nel Castello di Domagnano previsto uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Venticinque marzo e Ottava Gualdaria.

Da parte dell'esecutivo anche una riflessione sulla messa in sicurezza della Sottomontana, soprattutto alle luce del mortale dello scorso dicembre: all'AASS è stato dato mandato di progettare l'illuminazione pubblica e provvedere al potenziamento della segnaletica verticale.

