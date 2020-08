Viabilità: Segretario al Territorio annuncia novità a Dogana in vista del Polo della Moda

Il piano sarà presentato a settembre, ma da Stefano Canti arrivano le prime anticipazioni: la Segreteria di Stato al Territorio lavora a un nuovo progetto che cambierà la mobilità a Rovereta, Dogana Bassa e Galazzano. Obiettivo: snellire il traffico che si andrà a creare con l'apertura di The Market. Nessun dettaglio, al momento, ma sarà messa a punto una serie di cambiamenti alla rete stradale per facilitare lo scorrimento di auto e mezzi.

Un “masterplan”, dunque, in corso di elaborazione. E torna il tema della messa in sicurezza della Consolare e della Superstrada sammarinese. Riavviato, spiega Canti, il confronto con l'Italia.



Si sta per concludere, intanto, la prima fase dei lavori alla rotatoria di Murata. Il cantiere si fermerà alla fine della prossima settimana, con la riapertura del traffico da entrambi i lati, ma chi arriva da Fiorentino dovrà passare per Sottomontana e Borgo Maggiore per arrivare in Città. La seconda fase inizierà tra fine agosto e inizio settembre. Per metà ottobre si conta di terminare l'opera.