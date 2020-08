Viabilità: Segretario al Territorio annuncia novità a Dogana in vista del Polo della Moda Ripartito il confronto con l'Italia sulla messa in sicurezza della Consolare

Il piano sarà presentato a settembre, ma da Stefano Canti arrivano le prime anticipazioni: la Segreteria di Stato al Territorio lavora a un nuovo progetto che cambierà la mobilità a Rovereta, Dogana Bassa e Galazzano. Obiettivo: snellire il traffico che si andrà a creare con l'apertura di The Market. Nessun dettaglio, al momento, ma sarà messa a punto una serie di cambiamenti alla rete stradale per facilitare lo scorrimento di auto e mezzi.

Un “masterplan”, dunque, in corso di elaborazione. E torna il tema della messa in sicurezza della Consolare e della Superstrada sammarinese. Riavviato, spiega Canti, il confronto con l'Italia.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Si sta per concludere, intanto, la prima fase dei lavori alla rotatoria di Murata. Il cantiere si fermerà alla fine della prossima settimana, con la riapertura del traffico da entrambi i lati, ma chi arriva da Fiorentino dovrà passare per Sottomontana e Borgo Maggiore per arrivare in Città. La seconda fase inizierà tra fine agosto e inizio settembre. Per metà ottobre si conta di terminare l'opera.



I più letti della settimana: