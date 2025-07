Viaggi in aereo: via libera alla rimozione del limite dei 100 millilitri di liquidi nel bagaglio a mano

Addio alle vecchie regole per i trolley di chi viaggia in aereo. È arrivato l'ok della conferenza europea per l'aviazione civile all'uso esteso di nuovi scanner 3D capaci di rilevare automaticamente sostanze pericolose senza il bisogno di estrarre o separare i liquidi dal bagaglio a mano. Profumi, creme, shampoo full size, birra, bottiglie di vino e olio potranno quindi essere trasportati a bordo, fino a un massimo di 2 litri.

Il provvedimento è già valido. Le nuove attrezzature sono già attive nell'aeroporto di Fiumicino e tra fine luglio e inizio agosto verranno attivati in tutti i principali scali italiani: Malpensa, Linate, Bergamo, Catania, Bologna e Torino. Il macchinario al momento però non è presente negli aeroporti più piccoli, come il Fellini di Rimini, dove rimane quindi il limite dei cento millilitri. Proprio su questo aspetto il Codacons solleva dei dubbi: “Visto che non tutti gli scali sono ancora attrezzati – avverte l'associazione - questo rischia di creare confusione tra i passeggeri” e chiede un'azione coordinata a livello europeo per adottare regole uniformi.

Le nuove regole permetteranno di ridurre le file durante i controlli di sicurezza visto che lo scanner riconosce immediatamente le sostanze liquide esplosive. Scattando delle immagini tridimensionali e ad alta dimensione del bagaglio, lo scanner consentirà inoltre di non dover nemmeno più estrarre i dispositivi elettronici.