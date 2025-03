NOTA Viaggi in Turchia: la Segreteria Esteri invita a valutare con attenzione gli spostamenti

Viaggi in Turchia: la Segreteria Esteri invita a valutare con attenzione gli spostamenti.

In seguito all’intensificarsi delle proteste in Turchia e ai recenti episodi di tensione registrati in varie città del Paese, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri invita i cittadini sammarinesi a valutare con la massima prudenza eventuali spostamenti sul territorio turco.

La Segreteria, nella nota, sottolinea che le disposizioni interne possono cambiare senza preavviso, rendendo necessaria una costante attenzione agli aggiornamenti sulla sicurezza e consiglia di consultare il portale www.viaggiaresicuri.it, curato dal Ministero degli Esteri italiano, per informazioni aggiornate su sicurezza, viabilità e restrizioni ai viaggi.

Ricorda i contatti per supporto e assistenza: l'email viaggiareinformati@esteri.sm e i numeri 0549 885400 (Dipartimento Affari Esteri, orario d’ufficio) e 0549 888888 (Centrale Operativa Interforze, per richieste urgenti fuori orario).

