Viaggi: San Marino nel meccanismo europeo dei "certificati verdi". Beccari: "Primo passo per il Paese"

Sentiamo Luca Beccari

Per il segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari è il “primo passo”, per il Titano, sul fronte della futura mobilità in Europa. San Marino è stato incluso, insieme a Monaco, Andorra e Vaticano, tra gli Stati del circuito dei cosiddetti “certificati verdi”. Al momento si è una fase iniziale. Nei giorni scorsi il Parlamento Ue ha infatti adottato una posizione negoziale sulla proposta di un documento per garantire un diritto alla mobilità. Dovrebbe essere disponibile in cartaceo e in digitale e attestare se una persona è stata vaccinata o se ha effettuato di recente un test negativo, ma non si tratterà di un documento di viaggio.









Nella nota del Parlamento europeo si legge che i Paesi UE dovranno accettare i certificati di altri Stati membri per le persone vaccinate con sieri autorizzati Ema, ma potranno anche 'avallare' quelli con vaccini elencati dall'Oms per uso d'emergenza. Al momento, per lo Sputnik, sono in corso approfondimenti. Beccari prevede che si arriverà a un riconoscimento della validità degli anticorpi anche con vaccini non autorizzati.

Nel servizio, l'intervista a Luca Beccari, segretario di Stato agli Esteri