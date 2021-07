VIAGGIARE Viaggiare sicuri: la nuova unità operativa della Segreteria di Stato

A causa dell'aumento dei contagi in numerosi Paesi, la Segreteria di Stato Affari Esteri, in un comunicato, raccomanda ai cittadini di informarsi sulle normative vigenti relative alla destinazione prescelta e su eventuali regole di compagnie aeree o marittime per scongiurare il più possibile cambiamenti repentini delle disposizioni e il rischio di permanenza in loco in tempi non definibili.

Per questo motivo, la Segreteria di Stato ha attivato una propria unità operativa -per corrispondere alle esigenze dei sammarinesi-, mettendo a disposizione un servizio online cui far pervenire ogni particolare richiesta (viaggiareinformati@esteri.sm) e una propria linea telefonica 0549 882337.

Per informazioni aggiuntive - si legge in conclusione nella nota - si può consultare il sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri sezione “Informazione COVID 19” e in contemporanea il sito www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Affari Esteri Italiano per attenersi alle relative modalità di espatrio.

