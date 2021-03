Viaggio a lieto fine: sull'isola di Samos i beni di prima necessità inviati da San Marino

“A volte, avere il coraggio di seguire un'idea, porta ad un risultato insperato e sorprendente”. Inizia così la toccante lettera dei volontari di San Marino per Samos. Con grande gioia annunciano l'arrivo degli 11 pallet con beni di prima necessità sull'isola greca. Un progetto nato dalla voglia di aiutare di tre sammarinesi e che è diventato grande, grazie ad una generosità contagiosa, che ha coinvolto associazioni, studenti, genitori, insegnanti, supermercati, negozi, federazioni, singoli cittadini. “Immaginare che quelle 250 coperte possano scaldare qualcuno ci rende felici”, scrivono. “Pensare ai bambini che a Mazì troveranno in mezzo ai tanti materiali per la scuola anche le letterine dei coetanei sammarinesi ed immaginare la reazione dei ragazzi più grandi quando verranno date loro le divise della nazionale di calcio ci riempie il cuore di gioia”. Ringraziano per l'entusiasmo e il calore inaspettati: un grande lavoro di squadra che ha garantito un lieto fine a questa bellissima esperienza d'amore e solidarietà.