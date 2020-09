Viaggio negli istituti di San Marino: focus sulle scuole secondarie superiori

Un rientro in sicurezza per i ragazzi della scuola secondaria superiore. Il test post covid è iniziato martedì con l'avvio dei corsi di recupero. Non c'è stato bisogno di interventi di ampliamento. Riposizionati i proiettori per utilizzare lavagne tradizionali e dispositivi informativi. Sull'entrata e uscita dei ragazzi, saranno disponibili tutti gli accessi, mentre è stata sdoppiata la ricreazione.

"L'augurio è che i ragazzi possano trovare il gusto di ritornare a scuola", così il preside Giacomo Esposito. Sentiamolo sulle novità del rientro in classe.





