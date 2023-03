Vicenda Asset: i soci pronti ad azioni civili contro lo Stato e Banca Centrale Oggi restituita agli azionisti, la banca fu portata al fallimento da Bcsm nel 2017, poi giudicato illegittimo dal Tribunale con due sentenze

Un anno fa la chiusura definitiva a favore di Asset Banca delle vicende relative ai provvedimenti di rigore adottati da Banca Centrale, allora guidata – nel 2017 - dai vertici Grais e Savorelli: commissariamento dell'istituto prima e liquidazione coatta amministrativa poi. Oggi la ferita in parte si rimargina. E la società, che è stata restituita agli azionisti, serra nuovamente i ranghi. A Domagnano la prima assemblea del nuovo corso, per fare il punto della situazione. Al tavolo gli ex vertici, il Presidente Stefano Ercolani e il Direttore Barbara Tabarrini. Si apre così la partita del risarcimento del danno. Al centro l'avvio di azioni civili contro lo Stato e Bcsm.

Contestualmente – ed è notizia di pochi giorni fa – la possibilità che un gruppo di ex dipendenti di Asset – parte lesa nella vicenda per la chiusura della banca giudicata illegittima dal Tribunale, per l'appunto, con due sentenze – intendano adire le vie legali per la tutela dei propri legittimi interessi. Questo – avevano spiegato in una nota - a causa dell'indisponibilità manifestata al momento da Bcsm, dopo mesi di confronto tra le parti, nel "trovare un accordo transattivo per evitare ulteriori cause".

Nel video l'intervista a Barbara Tabarrini, Ex Direttore Asset Banca.

