LETTERA SAN MARINO GROUP Vicenda BSM: Banca Centrale smonta in toto la ricostruzione di SMG Anche Banca di San Marino risponde ai bulgari: "Non ulteriormente tollerabile la delegittimazione dell’operato dell’Istituto"

Affaire Bulgaro: Banca Centrale smonta punto per punto quanto ricostruito da San Marino Group nella lettera aperta alle istituzioni, inviata proprio nelle ore in cui si apriva in Consiglio il comma sull'ormai famigerato “piano parallelo”. Via del Voltone smentisce integralmente i fatti così come riportati, precisando – in primis - di non aver richiesto “esplicitamente” la creazione di un veicolo sammarinese per l’acquisizione di Bsm. Falso qualunque riferimento ad un coinvolgimento della Presidente Catia Tomasetti e che San Marino Group abbia inviato a BCSM il contratto con la società IBC (di importo pari a 500.000 euro) e altri relativi all’investimento, dato che l’unico documento ricevuto dall’Autorità di vigilanza riguardava l’accordo con Ente Cassa Faetano.

Respinge inoltre l’affermazione che fino a settembre 2025 non fossero state sollevate preoccupazioni su problemi nell’operazione; infatti, SMG era già stata informata delle criticità riscontrate durante l’istruttoria. Così come falso che vi fossero rassicurazioni o supporto istituzionale verso San Marno Group. BCSM rimarca di aver agito con assoluta indipendenza e stigmatizza l'attribuzione all’Autorità di vigilanza di un presunto “sostegno” all’operazione. Infine, smentisce un presunto piano per risolvere problemi di liquidità di Banca di San Marino, ribadendo che non esistono difficoltà di liquidità e chiarendo che i fondi sequestrati sono stati trasferiti secondo la legge, non restando a disposizione della banca ma su conti intestati all’Autorità giudiziaria presso l'Istituto di Via del Voltone.

E mentre si riserva il diritto di tutelarsi legalmente, interviene con una nota anche Banca di San Marino, che ribadisce di aver agito sempre nel rispetto della legge e dei regolamenti bancari nella proposta di acquisizione del pacchetto di maggioranza da parte dell'Ente Cassa di Faetano. La comunicazione con le parti coinvolte – scrive - è stata sempre formale e corretta, senza richieste esplicite di alcun tipo. Respinge con fermezza le accuse personali avanzate dalla società cessata, annunciando che difenderà la propria reputazione presso le autorità competenti, ritenendo inaccettabile ogni tentativo di delegittimare la sua operatività.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: