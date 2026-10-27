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Viceversa, sondaggio: anche tu fai fatica ad arrivare a fine mese? Cercasi soluzioni

27 ott 2026
Viceversa, sondaggio: anche tu fai fatica ad arrivare a fine mese? Cercasi soluzioni

Tra le certezze della nostra epoca c'è l'inflazione: un aumento costante dei prezzi, dal supermarket al costo delle abitazioni, dagli affitti fino ai servizi, che non corrisponde a un adeguamento degli stipendi. Risultato: sempre più famiglie fanno fatica ad affrontare le spese quotidiane e non solo. Per molti, infatti, sono sempre più un miraggio spese che, negli anni passati, richiedevano sì qualche sacrificio ma erano abbordabili, come comprare un'auto o la casa. Di carovita parleremo a Viceversa. Appuntamento: mercoledì 28 ottobre alle ore 21.

In attesa della puntata, vi invitiamo a rispondere a questo sondaggio. I risultati sarano letti in diretta durante la puntata.

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