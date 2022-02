Vicinanza e solidarietà al popolo ucraino: la veglia di preghiera in Città

L'intervista a Nataliya Lobas

Un momento di fratellanza e amicizia per dire basta alla guerra. Ieri sera alla chiesa di San Francesco in Città la veglia di preghiera per la pace in Ucraina. Presenti anche i Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, che con la loro presenza hanno voluto dare un messaggio di sostegno al popolo ucraino. Qui abbiamo conosciuto Nataliya, medico, da oltre 30 anni in Repubblica ma con parte della sua famiglia in Ucraina.

Madre, figlio e nipoti di Nataliya vivono in una cittadina poco distante dal confine con la Polonia. Anche li, racconta, negli ultimi giorni più volte si sono sentite le sirene antibomba: "Riusciamo a rimanere in contatto - racconta - la mia città è vicina alla Polonia ma nonostante la distanza mi raccontavano che la notte scorsa si sentivano le sirene e tante persone sono uscite in strada per ripararsi".

