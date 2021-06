VIDEO | 10 anni fa il trenino biancazzurro tornò in stazione

I servizi del Tg San Marino dell'8 giugno 2011

Erano in tanti – l'8 giugno di 10 anni fa - lungo via del Voltone, davanti alla galleria Montale all'ex stazione di Città, ad attendere la fuoriuscita dell'elettromotrice AB 03. L'evento era atteso da 67 anni, da quel 1944 che fermò, causa guerra, la corsa del trenino biancazzurro, durata appena 13 anni. A prevalere la commozione di chi su quel vagone saliva ogni giorno per raggiungere Rimini e tornare sul Titano. L'8 giugno 2011 è stata una rinascita, come se il trenino vedesse per la prima volta la luce. I presenti, soprattutto i più anziani, l'hanno accolto con applausi e occhi visibilmente lucidi.

Nel video l'intervista di Annamaria Sirotti a Gian Carlo Venturini (segretario di Stato al Territorio), con le testimonianze dei sammarinesi e le dichiarazioni di Marino Francioni (già Presidente Associazione “Treno Biancoazzurro”)