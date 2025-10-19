SINERGIA VIDEO | Esercitazione Polizia Civile in evidenza sul sito dei Vigili del Fuoco Addestramento congiunto tra la Sezione Antincendio della Polizia Civile di San Marino e i Vigili del Fuoco di Rimini: simulato il soccorso a un bus incidentato nell’ambito del protocollo di cooperazione tra i due Stati.

Due enti, due Stati, un unico obiettivo: il soccorso tecnico urgente. Mercoledì 15 ottobre si è tenuta l'ennesima esercitazione congiunta fra la Sezione Antincendio della Polizia Civile e i Vigili del Fuoco di Rimini, simulando il soccorso a turisti o studenti incastrati nelle lamiere di un bus incidentato.

“L'addestramento – si legge sul sito nazionale dei Vigili del Fuoco - rientra nel protocollo che stabilisce l'intervento dei Vigili del Fuoco italiani nel territorio di San Marino per soccorrere persone in difficoltà, in caso di incidenti stradali, chimici, radioattivi, allagamenti o altri disastri, coordinando le operazioni attraverso posti di comando congiunti e scambiando dati tra le centrali operative”.

L'attività si è svolta alla sede della Polizia Civile di San Marino ed è stata coadiuvata dai referenti del gruppo regionale di lavoro sugli incidenti stradali dell'Emilia-Romagna, provenienti dai Comandi di Rimini, Ravenna, Forlì Cesena e Bologna.

