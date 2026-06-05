VIDEO | Installata la nuova antenna per la telefonia mobile davanti a San Marino RTV

Tutte le fasi dell'installazione

È stata completata l'installazione della nuova antenna per la telefonia mobile collocata nell'area antistante l'ingresso principale di San Marino RTV.

La struttura, alta 26 metri, è stata montata nelle scorse ore attraverso un intervento che ha richiesto l'utilizzo di mezzi specializzati per il sollevamento e l'assemblaggio delle varie componenti. Le operazioni hanno interessato l'area superiore di Viale J. F. Kennedy fino al completamento della torre e delle strutture di supporto.

Secondo quanto comunicato dalla Segreteria di Stato per le Telecomunicazioni, l'attivazione dell'antenna è prevista intorno al 20 giugno, dopo l'installazione dei moduli radio e il completamento delle procedure tecniche necessarie.

Nel video le immagini delle diverse fasi del montaggio, dall'arrivo dei materiali fino all'installazione definitiva della struttura









