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VIDEO | Installata la nuova antenna per la telefonia mobile davanti a San Marino RTV

Conclusa la fase di montaggio della struttura alta 26 metri. L'attivazione è prevista intorno al 20 giugno.

5 giu 2026
Tutte le fasi dell'installazione
Tutte le fasi dell'installazione

È stata completata l'installazione della nuova antenna per la telefonia mobile collocata nell'area antistante l'ingresso principale di San Marino RTV.

La struttura, alta 26 metri, è stata montata nelle scorse ore attraverso un intervento che ha richiesto l'utilizzo di mezzi specializzati per il sollevamento e l'assemblaggio delle varie componenti. Le operazioni hanno interessato l'area superiore di Viale J. F. Kennedy fino al completamento della torre e delle strutture di supporto.

Secondo quanto comunicato dalla Segreteria di Stato per le Telecomunicazioni, l'attivazione dell'antenna è prevista intorno al 20 giugno, dopo l'installazione dei moduli radio e il completamento delle procedure tecniche necessarie.

Nel video le immagini delle diverse fasi del montaggio, dall'arrivo dei materiali fino all'installazione definitiva della struttura





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