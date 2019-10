VIDEO | Rallylegend: il “garage” del signor Nello in aiuto del pilota Ekström

Il pilota svedese Mattias Ekström, campione di Rallycross, ha avuto un problema meccanico alla sua Audi durante una prova del RallyLegend. Ma nessuna paura, perché a corrergli in soccorso c'era il garage del signor Nello che, fra cesti di mele e uova fresche, gli ha messo a disposizione tutti gli attrezzi che potevano servire. Ekström ha così preso in prestito una brugola, un cacciavite e una chiave a tubo per poi posizionarsi sotto il pianale per riparare il guasto.

La pagina Facebook “JC Raceteknik” ha pubblicato la scena scatenando letteralmente il web. Tantissime le condivisioni e i commenti entusiastici degli amanti del motorsport.