LIETO FINE VIDEO - Recuperato cane finito nel burrone tra la Prima e la Seconda Torre In piena notte l'intervento dei Vigili del Fuoco

La sua padrona lo aveva smarrito durante una passeggiata in Città lo scorso 1° agosto: Chicco, un cagnolino bianco di taglia media, da quel giorno non aveva più fatto ritorno a casa. Fino alla scorsa notte, quando ha potuto stringerlo di nuovo. Già dal pomeriggio alcuni turisti avevano sentito infatti provenire un rumore dal burrone tra la prima e la seconda torre, nei pressi del Passo delle streghe.

Diverse poi le segnalazioni nel corso delle ore alle forze di polizia che sono culminate nell'intervento, in piena notte, da parte dei Vigili del Fuoco per recuperare il cane. E' intervenuta una sezione da Rimini specializzata in questo genere di interventi.

La storia è stata raccontata dagli utenti di un gruppo Facebook che si sono scambiati messaggi di aggiornamento sulla situazione durante tutto l'arco della giornata, terminata, con un lieto fine.



I più letti della settimana: