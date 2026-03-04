Vietare o non vietare i social ai minori? Se ne parla anche a San Marino La Consigliera di DML Carlotta Andruccioli chiede un confronto sulla possibilità di proibirne l'accesso agli under 16. La presidente della Commissione Politiche Giovanili Erica Valentini: "Lo Stato non può sostituirsi alla figura del genitore"

A puntare i riflettori sul tema, durante l'ultimo Consiglio, Carlotta Andruccioli di Domani Motus Liberi, che sollecita un confronto sulla possibilità di vietare l'utilizzo dei social agli under 16. Il suo partito ha presentato un’interrogazione parlamentare sul disagio giovanile, “perché anche San Marino vive una situazione allarmante che non può essere sottovalutata”. “Non è un atto punitivo – spiega - ma una misura di protezione. E' un tema che mi sta a cuore e che ritengo prioritario. Ne stanno già parlando tanti paesi, non solo europei, e quindi credo che anche San Marino debba avere la maturità politica di affrontarlo. Non per dare contro alla tecnologia, ovviamente, ma per rendersi conto che ci sono dei rischi, ai quali sono esposti soprattutto i più vulnerabili, i più piccoli. Ci sono studi che parlano anche di disturbi del sonno, comportamentali, depressione collegati all'utilizzo dei social, quindi credo che sia nostro dovere come legislatori almeno confrontarci e trovare una soluzione nel più breve tempo possibile”.

In Italia, l'uso autonomo dei social network è generalmente vietato sotto i 14 anni, con iscrizioni consentite solo previo consenso dei genitori. Sono invece in corso discussioni per innalzare il limite a 15-16 anni, simile al modello australiano. In diversi paesi sono state imposte restrizioni severe sull'accesso ai social media per i minori, con l'intento di proteggerli da danni psicologici, dipendenza e contenuti dannosi. Un divieto, a San Marino, è una strada praticabile?

Ecco cosa ne pensa la presidente della Commissione Politiche Giovanili Erica Valentini: “Come Commissione riteniamo che l'argomento social sia sicuramente molto delicato perché è un mondo pieno di possibilità, di informazione, ma anche molto pericoloso. Sicuramente l'educazione social può essere un argomento che lo Stato può sponsorizzare anche a livello scolastico, per l'utilizzo consapevole, ma ricordiamoci che comunque l'educazione è un ambiente prettamente familiare, quindi lo Stato non può decidere di vietare e sostituirsi alla figura del genitore. Quindi, sicuramente, come Stato e noi come giovani, possiamo insegnare a questi ragazzi a navigare in sicurezza nel mondo social”.



