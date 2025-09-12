Vietati smalti e gel semipermanenti nocivi nei centri estetici, UNAS: "Ora controlli veri sugli abusivi"

In Europa è recentemente stata vietata la vendita di gel e smalti semipermanenti contenenti TPO e DMTA, sostanze chimiche recentemente vietate perché ritenute potenzialmente dannose per la salute. Soddisfazione da parte di UNAS Imprese, che sottolinea come i professionisti regolari abbiano subito adottato la linea della prudenza, rispettando la normativa già dal 31 agosto.

Ma il tema resta la concorrenza sleale di chi opera al di fuori delle regole. “Il problema non è solo di mercato – denuncia l’associazione – ma riguarda la salute dei consumatori.

Nei centri abusivi non ci sono garanzie, né controlli sanitari, né formazione professionale. Chi si affida a queste realtà rischia sulla propria pelle”. UNAS rivendica di aver, ancora prima di aver ricevuto indicazioni dagli uffici, “tutelato da subito operatori e clienti” dei centri estetici fornendo istruzioni puntuali sullo smaltimento delle rimanenze dei prodotti vietati, ora considerati rifiuti speciali.

Allo stesso tempo rilancia un appello deciso: “Chiediamo con determinazione un intervento concreto. Non basta vietare le sostanze pericolose: servono verifiche reali sul territorio, perché la sicurezza non può essere affidata all’improvvisazione né al risparmio facile”.

Il Consiglio Direttivo sottolinea come da anni vengano segnalate attività abusive, spesso in appartamenti privati, che sfuggono a ogni normativa fiscale e sanitaria: “Abbiamo constatato una preoccupante carenza di riscontro da parte degli uffici preposti. Ora non ci sono più alibi: la salute viene prima di tutto e deve essere garantita solo da professionisti seri, in attività regolari e sottoposte a controlli”.











