Vigili del fuoco di tutta Europa a Roma, c'è anche la sezione antincendio sammarinese.

C'è anche San Marino all'evento "I Vigili del fuoco europei a Roma', organizzato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Convegni, seminari, esercitazioni, addestramenti, incontri istituzionali e momenti di informazione e sensibilizzazione. Quasi 800 vigili, tra cui la Squadra di 5 persone della Sezione Antincendio della Polizia Civile, guidata dall'Ispettore Athos Gattei. Più di 150 delegati anche da Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ucraina che sarà presente in videoconferenza.

"Ci stiamo confrontando con i colleghi, in particolare italiani - spiega l'Ispettore Gattei - sulle attrezzatture per il pronto intervento e sul loro allestimento, proprio per velocizzare i passaggi ed essere più efficaci in territorio. Verifichiamo le procedure operative nell’arco del soccorso". Si tratta del primo raduno in questo senso tra i vari Corpi europei, e si pensa ad un raduno annuale.

Intanto, in serata incontro istituzionale in Campidoglio nella Sala della Protomoteca. Alla presenza del Sindaco di Roma, Guido Parisi e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Laura Lega.

