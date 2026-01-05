NEVE Vigilia di Epifania gelata sul Titano Neve sulla parte alta sin dalle prime ore del mattino ma senza accumuli. Servizio Rotta Neve attivo con i mezzi spargisale. E domani non migliora

L'allerta al Servizio Rotta Neve è arrivata alle 6.00 dalla centrale interforze. Strade innevate e gelo sulla zona di Cerbaiola e su su fino a San Marino Città, ai parcheggi 6 e 7: una coltre ridotta, senza particolari accumuli, che però ha reso indispensabile l'attivazione immediata di un mezzo spargisale per consentire la circolazione dei veicoli in sicurezza.

Come previsto, sul Titano l'ondata di gelo non si è fatta attendere per il ponte dell'Epifania. Temperature prossime allo 0°, solo pioggia sul resto del territorio. Per domani, 6 gennaio fiocchi tra la nottata e il mattino presto: i mezzi sono pronti a riattivare il servizio sulla base della necessità indicata dalle forze dell'ordine.

Al momento – fanno sapere dall'Azienda di Stato per i Lavori Pubblici – è una "vigile attesa". Si raccomanda come di consueto la massima attenzione alla guida e, nel rispetto degli obblighi stagionali, con pneumatici invernali che offrono maggiore aderenza su neve e ghiaccio.

Per la giornata dell’Epifania era inoltre stata segnalata un’allerta meteo gialla per neve nelle regioni limitrofe e sulla Provincia di Rimini, con un ulteriore calo delle temperature.

Previste nevicate di debole o moderata intensità, attorno ai 5 cm nelle zone di pianura del bolognese e della Romagna e di 10-30 cm nelle rispettive aree collinari e montane. Mare molto mosso.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: