Vigilia di Ferragosto, 13 milioni gli italiani in vacanza. Tanti gli appuntamenti in Riviera e a San Marino

È la vigilia della giornata simbolo dell'estate e qui tutto deve essere pronto: dagli stabilimenti balneari ai ristoranti, dai locali alle strutture ricettive. C'è chi è arrivato da pochi giorni e non ha nessuna intenzione di dormire, chi invece è qui soltanto per una notte e vuole concentrare tutto in ventiquattr'ore. E poi ci sono i riminesi, che il Ferragosto lo conoscono bene e sanno che questa è una delle giornate in cui la città cambia volto.

I dati di Confturismo stimano ben tredici milioni di italiani in vacanza: la maggior parte di questi si concederà un periodo più lungo di stop. Guardando all'intera Italia, il Codacons mette in guardia sui possibili rincari per alberghi, stabilimenti balneari, bar e servizi e chiede controlli sui prezzi, in parallelo ai controlli sulla sicurezza. A Rimini, in diversi punti della città, soprattutto al mare, street food, degustazioni, spettacoli e musica, insieme alle mostre per chi vuole staccare e godersi arte e cultura.

A San Marino questa sera tanta musica, dalle esibizioni di Molella e Rosa Chemical al San Marino Outlet fino alla dance '80 e '90 a San Marino Città. Ieri sera, una comitiva da Rimini ha partecipato a una visita guidata del treno bianco-azzurro con Paola Barbara Gozi come capogruppo, con lo scopo di promuoverne l'interesse turistico e commemorare il suo valore storico e culturale di fratellanza.







