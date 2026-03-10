Villa Filippi, il Governo assicura: vendita o valorizzazione con modalità pubbliche e trasparenti

Villa Filippi

Quale destino per Villa Filippi? Rispondendo ad un'interpellanza di Repubblica Futura sulle intenzioni del Governo riguardo al bando di vendita della dimora del 1700 di Montegiardino, la Segreteria al Territorio evidenzia che il Congresso di Stato, “condividendo la necessità di tutelare adeguatamente il valore storico e identitario dell’immobile”, ha richiesto alla proprietà – Cassa di Risparmio - “che qualsiasi eventuale procedura di dismissione o valorizzazione dell’area avvenga attraverso modalità pubbliche, aperte e trasparenti, tali da garantire la massima chiarezza e pari opportunità nella presentazione di eventuali proposte progettuali”. Condivide la posizione della Giunta di Castello, che fin da subito ha spinto per la tutela e la valorizzazione di questo patrimonio collettivo. Il Governo ritiene che “un bene di tale rilevanza per Montegiardino e per l’intero Paese debba essere oggetto di un percorso di valorizzazione fondato su criteri di trasparenza, partecipazione e tutela dell’interesse generale, evitando dinamiche che possano determinare utilizzi non coerenti con il valore storico e culturale del sito”.

Conferma quindi la propria disponibilità a valutare con attenzione gli esiti della procedura pubblica e i progetti che eventualmente emergeranno, anche nell’ottica di favorire interventi di recupero e valorizzazione che possano restituire piena funzionalità a un patrimonio oggi sottoutilizzato. Parallelamente, valuterà le eventuali risorse disponibili e possibili interventi pubblici per sostenere un percorso di riqualificazione dell’area coerente con l’interesse collettivo e con gli indirizzi di sviluppo territoriale del Paese. Il Congresso di Stato seguirà quindi l’evoluzione della vicenda, collaborando con le istituzioni coinvolte e garantendo che ogni sviluppo avvenga nella tutela del patrimonio, in modo trasparente e valorizzando il territorio.







