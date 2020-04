VIlla Oasi: dispositivi di protezione e un mezzo di trasporto arrivano dalle donazioni

VIlla Oasi: dispositivi di protezione e un mezzo di trasporto arrivano dalle donazioni.

Villa Oasi ringrazia l'Associazione San Marino-Cina per aver donato materiale e Dispositivi di protezione individuale, e l'Associazione sammarinese gerontologia e geriatria (ASGG) per aver messo a disposizione della struttura un mezzo di trasporto per ospiti in caso di necessità. Lo ha fatto attraverso un post sulla pagina Fb della Residenza psichiatrica.



I più letti della settimana: