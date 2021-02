Villa Oasi: nessun focolaio interno alla struttura, ospite positivo dopo ricovero in ospedale a Novafeltria

Villa Oasi chiarisce le circostanze del contagio di un proprio ospite sottolineando che nessun focolaio si è sviluppato all'interno della struttura. A spiegare i fatti il responsabile, Simone Montanari: “Il 26 gennaio un nostro paziente con problematiche internistiche è stato portato a Rimini per una visita specialistica. Il 27 gennaio è stato poi trasferito all'ospedale di Novafeltria ed è rientrato a Villa Oasi il 6 febbraio. In totale quindi è stato fuori 10 giorni. Subito messo in isolamento come da prassi, il primo tampone è risultato negativo. L'8 febbraio, l'ospedale di Novafeltria ci ha avvertiti della positività al Covid-19 del compagno di stanza del nostro paziente. Quest'ultimo, ri-sottoposto a tampone è risultato nuovamente negativo; poi, il 12 febbraio sono comparsi i primi sintomi e il tampone questa volta è risultato positivo; dopo tre giorni ne è stato disposto il trasferimento in ospedale.









Questo per sottolineare – aggiunge Montanari - che il caso si è sviluppato a Novafeltria e non a Villa Oasi. Nessun focolaio interno, dunque. Vogliamo pertanto rassicurare quanti in questi giorni hanno chiamato Villa Oasi per chiedere spiegazioni”.