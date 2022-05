"Vino e barbecue" l'ultimo libro di Daniele Merli e Corinna Ghiotti

Daniele Merli, docente di corsi di barbecue, e Corinna Ghiotti, somelier AIS, sono gli autori di questo volume di trucchi, ricette e abbinamenti. Un invito alla convivialità e alla cucina popolare, con quaranta proposte appetitose adatte al barbecue, arricchite dagli aromi del vino con abbinamenti originali: dai rossi, alle bollicine fino allo champagne. Tra i vari abbinamenti insoliti proposti da Merli e Ghiotti c'è il risotto affumicato fragole e champagne oppure il pesce con il vino rosso: coda di rospo in porchetta con riduzione di Lambrusco. "Vino e Barbecue" è disponibile in libreria e su Amazon anche per i clienti Prime.

Nel video l'intervista a Daniele Merli, autore "Vino e barbecue"