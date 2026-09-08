JESC 2026 Violamarie in gara allo Junior Eurovision Song Contest La giovane artista rappresenterà i colori del Titano a Malta

Violamarie in gara allo Junior Eurovision Song Contest.

Dopo il nono posto nel 2025, miglior risultato di sempre nella storia delle partecipazioni sammarinesi al Junior Eurovision Song Contest, la Repubblica di San Marino e San Marino RTV continuano ad investire sul contest annuale organizzato dall'Unione europea di radiodiffusione (EBU) e puntano quest'anno su Violamarie, 11enne cantante di origine milanese, già conosciuta nell'ambiente musicale internazionale come cantante e performer.

Sarà lei la portacolori del Titano alla 24esima edizione del JESC, che si terrà il prossimo 24 ottobre al Malta Fairs & Conventions Centre di Ta’ Qali, nel cuore dell'isola mediterranea e in diretta su San Marino RTV (canale 550).

“Sono molto emozionata – dichiara la giovane artista - già io seguivo San Marino e sono molto felice di avere questa opportunità, sarà il palco più grande dove io abbia mai cantato. Spero di fare nuovi amici e di divertirmi molto”.

In gara al Junior Eurovision Song Contest 2026, 16 giovani artisti provenienti da altrettanti Paesi europei. Un palcoscenico internazionale che mette insieme musica, televisione e soprattutto talento giovanile. La scelta e i primi dettagli sulla partecipazione di San Marino sono stati illustrati in conferenza stampa dal capo delegazione Denny Montesi insieme al vice capo delegazione e direttore creativo Ersin Parlak e ad Alan Gasperoni, Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Turismo, in rappresentanza del Segretario di Stato Federico Pedini Amati. Ancora top secret titolo e testo del brano che Violamarie proporrà sul palco di Malta.

“La scelta di Violamarie – spiega il capo delegazione Denny Montesi - nasce da un percorso preciso: abbiamo cercato un’artista giovane, riconoscibile e con un forte potenziale internazionale. Dopo l’ottimo risultato dello scorso anno, vogliamo alzare ulteriormente l’asticella e presentarci a Malta con un progetto ambizioso, competitivo e internazionale. Il brano rimane per ora top secret, ma posso anticipare che porta le firme di Emilio Munda, Piero Romitelli e la mia. Le edizioni musicali sono Sugar Music, Sony Music Publishing e Jois Edizioni, mentre Astral Music sarà l’etichetta discografica. Crediamo molto in Violamarie e nel progetto costruito intorno a lei. L’obiettivo è portare sul palco del Junior Eurovision una proposta forte, contemporanea e capace di lasciare il segno”.

“Riuniremo ancora una volta un team di respiro internazionale – aggiunge il vice capo delegazione e direttore creativo, Ersin Parlak - solido e operativo, per la performance dell'Eurovision che raggiungerà tutta l'Europa e oltre; per quanto riguarda la squadra creativa e i content creator, avremo a bordo persino un professionista brasiliano per la progettazione della scenografia”.

Un progetto in linea con la vocazione internazionale dell’emittente di Stato: “La partecipazione allo Junior Eurovision Song Contest – rimarca il Direttore Generale di RTV, Roberto Sergio - rappresenta molto più di una competizione musicale: è parte di una strategia con cui San Marino RTV vuole rafforzare la presenza internazionale della Repubblica, parlare alle nuove generazioni e valorizzare il talento, la creatività e l’identità del nostro Paese. Dopo lo straordinario risultato ottenuto nel 2025, affrontiamo questa nuova edizione con ancora maggiore ambizione. Violamarie ha talento, personalità e una naturale capacità di comunicare con un pubblico internazionale: siamo convinti che saprà rappresentare al meglio i colori di San Marino. Da ottobre prenderà inoltre il via un percorso che accompagnerà RTV per molti mesi nel mondo Eurovision, dal Junior Eurovision al Dreaming San Marino Song Contest, fino al San Marino Song Contest e all’Eurovision Song Contest di maggio: un grande progetto editoriale e internazionale che conferma la crescente centralità di San Marino RTV nel sistema eurovisivo”.

Un'operazione di diplomazia culturale ed anche un importante veicolo di promozione turistica per il Paese: "Io credo che in poche occasioni il nome San Marino, la nostra bandiera – sottolinea Alan Gasperoni, Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Turismo - riescano ad arrivare in così tante case, in così tante parti del mondo come in occasione di Eurovision. Lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle nelle edizioni precedenti, quindi i dati sono reali, non è più una scommessa ma è una certezza". Alan Gasperoni ha assicurato il sostegno delle istituzioni ed annunciato a breve la consegna della bandiera biancoazzurra alla giovane artista, “per ricordarti – ha detto rivolgendosi a Violamarie - che tu rappresenterai un Paese piccolo, ma molto orgoglioso”.



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