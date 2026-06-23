Violenza di genere: a Domagnano il convegno “La stanza per te” organizzato da Soroptimist

Un luogo protetto, pensato per accogliere chi trova il coraggio di denunciare una violenza di genere. Si chiama “Una stanza per te” ed è il progetto promosso dal Soroptimist Club San Marino insieme alla Gendarmeria, al centro di un convegno alla Sala Montelupo di Domagnano dedicato all’ascolto e alla tutela delle vittime. Nato nel 2020, il progetto ha portato alla realizzazione di uno spazio riservato e accogliente all’interno del Comando della Gendarmeria, per accompagnare donne e minori in un momento particolarmente delicato del percorso di denuncia. Nell'evento si approfondiscono anche prassi applicative e aggiornamenti normativi.

"Penso che non dobbiamo mai fermarci - sottolinea Romina Bronzetti, Authority Pari Opportunità - anche perché una delle mission principali dell'Autority che rappresento è quella di continuare a sensibilizzare la popolazione. Parlare di violenza è sempre difficile, pertanto bisogna continuare a parlarne. Tutte le iniziative piccole e grandi non sono mai ridondanti ma sono sempre significative e utili per mantenere un'attenzione alta".

L'iniziativa, presentata anche in udienza ai Capitani Reggenti, è patrocinata dalle Segreterie agli Affari Esteri e alla Giustizia, rappresentata da Stefano Canti sia a Palazzo che all'evento. Un’occasione anche per ribadire l’importanza di una rete tra istituzioni, forze dell’ordine e professionisti, capace di offrire ascolto, protezione e giustizia alle vittime. Un progetto concreto che continua a mettere al centro la persona.

"Sicuramente si possono aiutare le persone ad uscire anche da quelle forme di silenzio, di vergogna - commenta Massimiliano Vandi, presidente dell'Ordine degli Psicologi di San Marino -. E qui c'è un gruppo di persone, sia noi come categoria ma anche le forze dell'ordine, le associazioni, in grado di accogliere e di sostenere. Quindi non sono da sole".

"L'accoglienza è uno dei momenti fondamentali - ricorda Maurizio Faraone, comandante Gendarmeria -. La Gendarmeria, grazie anche alla collaborazione con il Club Soroptimist, mette a disposizione uno strumento importante, la stanza per te. Per il resto, grazie appunto a una formazione continua, tutti quanti cerchiamo di migliorare".