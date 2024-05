Violenza di genere: al via la campagna di sensibilizzazione dell'Usot Il Rifugio sociale di San Marino, inaugurato a dicembre 2023, ha già accolto due donne

La violenza sulle donne si combatte educando al rispetto. La Convenzione di Istanbul, che San Marino ha firmato nel 2016, la definisce come violazione dei diritti umani e discriminazione. Ma guerre e pandemia hanno peggiorato la situazione e l'età di chi la subisce si abbassa sempre di più. Il Titano non è immune al fenomeno e per questo vuole fare la sua parte. nasce così l'iniziativa di sensibilizzazione dell'Usot: durante l'ultima settimana di maggio e l'ultima di novembre – nella quale cade la Giornata internazionale dedicata – hotel, bar e ristoranti associati omaggeranno i clienti con un portachiavi, un tacco rosso, simbolo della lotta alla violenza di genere. Un piccolo gesto dal grande valore. "Un'iniziativa nata durante un direttivo e subito appoggiata da tutti - racconta Rossano Ercolani, presidente Usot -. E' un segnale per tenere alta l'attenzione sul tema".

"Dobbiamo promuovere azioni di sensibilizzazione, formazione e prevenzione - commenta Mariella Mularoni, segretario alla Sanità -, come abbiamo fatto con l'adozione del Piano nazionale globale 2024-2027". Dunque una priorità per le istituzioni e obiettivo culturale dell'agire quotidiano. Un impegno che dev'essere collettivo e condiviso. Azioni di prevenzione che si uniscono alla rete di protezione e tutela, che a San Marino si concretizza nel Rifugio sociale, inaugurato a dicembre 2023, che ha già accolto due donne. "In questo luogo ci sono operatori dei servizi sociali debitamente formati - spiega Francesca Civerchia, responsabile Rifugio sociale e Servizio minori - e le donne possono stare qui in sicurezza, finché non rientrano con tutte le garanzie necessarie nel tessuto sociale di appartenenza".

Nel video le interviste a Rossano Ercolani (presidente Usot), Mariella Mularoni (segretario alla Sanità) e Francesca Civerchia (responsabile Rifugio sociale e Servizio minori)

