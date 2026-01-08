Violenza di genere, Csu: il 12 gennaio un evento con Gino Cecchettin per studenti e cittadinanza

Parlarne, approfondire, capire e riconoscere. La violenza di genere è un tema dalle mille declinazioni e sfumature: ecco perché è importante continuare a trattarlo sempre di più e meglio. Ascoltando le testimonianze, per un'esperienza più diretta: ecco perché Gino Cecchettin è considerato dalla Centrale Sindacale Unitaria la persona perfetta per un doppio appuntamento lunedì 12 gennaio con scuole e lavoratori: “non solo – spiegano – perché lo ha dimostrato con il suo libro, ma anche per la sua reazione al dramma della figlia Giulia, uccisa per mano di un fidanzato che non accettava la fine della loro relazione. Niente odio, solo lavoro sulla prevenzione”.

"Il fenomeno in realtà è diffuso - specifica Enzo Merlini, segretario Csdl -, più di quello che si pensa. E lo dicono i dati diffusi dall'Autority Pari Opportunità. Io personalmente non sapevo che il reato più frequente nel nostro territorio è quello degli atti persecutori e in seconda posizione, ci sono i maltrattamenti contro conviventi e familiari. Quindi se questa è la realtà, vuol dire che effettivamente abbiamo bisogno di parlarne e di mettere in atto tutte le azioni di prevenzione. Le norme sono state nel tempo adeguate e sono ben fatte, come confermano i tecnici".

Entrambi gli appuntamenti avranno luogo al Teatro Concordia di Borgo Maggiore. Il primo si intitola "Educare al rispetto", con le Superiori e il CFP, alle 9.30; il secondo, "Lavorare al rispetto", con i Quadri Sindacali CSdL e CDLS e aperto a tutta la cittadinanza, alle 14.30. Iniziative patrocinate da Authority Pari Opportunità e Segreteria Istruzione e Cultura che hanno l'obiettivo di creare consapevolezza. Dall'educazione affettiva alla prevenzione delle molestie sul lavoro.

"Oltre alle famiglie - commenta Milena Frulli, segretaria Cdls - è proprio la scuola che deve aiutare e qui si tratta proprio di educare al rispetto. Il rispetto è una parolina semplice che però può risolvere tanti problemi, ma va fatto capire ai ragazzi l'importanza del rispetto dell'altro e delle volontà dell'altro. Nel mondo del lavoro stanno emergendo casi e quindi bisogna che aiutiamo le persone a capire, ad avere consapevolezza di quello che stanno subendo e di quello che possono far subire ai colleghi".

Nel video le interviste a Enzo Merlini (segretario Csdl) e Milena Frulli (segretaria Cdls)







