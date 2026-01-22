Violenza di genere, da San Marino a Montecitorio

Dopo San Marino, Montecitorio: l'evento “La Trappola di Venere”, promosso dall'Associazione culturale romeno-sammarinese Dacia senza frontiere, dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, dopo essere stato lanciato in Repubblica, a Domagnano, il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, anche in collaborazione col Kiwanis Club San Marino, ha superato i confini diventando una iniziativa culturale istituzionale, grazie all'intercessione del deputato di Fratelli d'Italia Luciano Ciocchetti, che l'ha ospitata alla Camera dei Deputati. Ci sono fatti di cronaca che ci lasciano senza parole, ha esordito l'onorevole, che ha aperto i lavori, per questo siamo impegnati su più fronti. E' sugli uomini e la loro psicologia che c'è del lavoro da fare, suggerisce il cortometraggio realizzato dall'imprenditore Gianluca Mech, ideatore del progetto, che ha mostrato come può scattare la “Trappola di Venere” mentale, e arrivare al femminicidio. Un'idea accolta dall'Associazione Dacia senza frontiere, presieduta da Mihaela Anghel. La pena non è mai un deterrente, spiega Valerio De Gioia, magistrato specializzato sui reati da Codice Rosso: basti pensare che un femminicida su tre, appena compiuto il reato, si toglie la vita. Piuttosto, bisogna agire sulla prevenzione, e riconoscere i campanelli d'allarme che iniziano a suonare nella vita di una coppia. Presente anche l'ambasciatrice di Romania in Italia, San Marino e Malta, Gabriela Dancău, insieme a Marina Emiliani, ambasciatrice di San Marino presso la Romania.

Nel video le interviste a Luciano Ciocchetti, deputato Fratelli d'Italia; Mihaela Anghel, Associazione Dacia senza frontiere e Kiwanis Club San Marino







