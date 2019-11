Violenza di genere: lo psicologo psicoterapeuta Giacomo Grifoni protagonista della conferenza del Soroptmist A Palazzo Graziani, nel pomeriggio, il primo di una nutrita serie di eventi – in Repubblica – in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre

L'obiettivo è riflettere su questo tema grave e complesso, tentando innanzitutto di comprenderne la genesi; il tutto con una visione priva di stereotipi. “Le parole che gli uomini non dicono. Riflessioni sulla violenza maschile”. Questo il titolo della conferenza organizzata dal Soroptimist Single Club San Marino, e che ha visto come protagonista Giacomo Grifoni: socio fondatore del centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze. E' necessario, afferma, attivare un'azione di rete, che a fianco dell'intervento primario di tutela delle donne, e dei minori, preveda il coinvolgimento degli uomini; nella consapevolezza che la violenza di genere “non è una psicopatologia”. Numerosi i presenti, fra i quali rappresentanti di istituzioni, enti ed associazioni, oltre all'Ambasciatore d'Italia. L'evento del Soroptimist – che auspica una piena attuazione di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul e di quella, in materia, del Consiglio d'Europa – è il primo appuntamento della campagna di sensibilizzazione, patrocinata dalla Reggenza e dalla Segreteria Sanità, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.





Nel servizio l'intervista a Giacomo Grifoni - Psicologo psicoterapeuta / Socio fondatore del Centro Ascolto Uomini maltrattanti di Firenze / Scrittore

