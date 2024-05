Violenza di genere: per gli avvocati del Titano una giornata formativa sulle nuove norme

Nel video l'intervista a Daniele cherubini, Authority Pari Opportunità

Più tutela per le donne e uno scudo più forte contro la violenza di genere. Al Teatro Concordia una giornata di formazione organizzata dall'Authority Pari Opportunità per gli avvocati del Titano: al centro l'aggiornamento delle normative sul tema, introdotto con un Decreto delegato, in vigore dal 20 marzo, che modifica sia la legge 97 del 2008 sia il codice penale. Tra le principali novità la reperibilità h24 dei servizi sociali, che ora possono essere contatti direttamente dalla vittima, senza passare dal giudice tutelare; l'introduzione dei reati di molestia sessuale e adescamento di minori; la possibilità di un richiamo verbale all'aggressore da parte del comandante della gendarmeria.

Ridotti inoltre i i tempi per alcune procedure: il giudice inquirente deve ascoltare la vittima o chi ha denunciato i fatti entro 48 ore. "Alcuni colleghi si mettono a disposizione per dare assistenza legale alle vittime di violenza - spiega Daniele cherubini, Authority Pari Opportunità -. La definizione di nuove forme di violenza mette gli avvocati nella condizione di doversi aggiornare". Le nuove norme seguono le indicazioni del Grevio, organismo di esperti creato dal Consiglio d'Europa con la Convenzione di Istanbul, e rispettano gli obiettivi del piano d'azione triennale stilato dall'Authority nel dicembre scorso. Durante i saluti istituzionali il segretario alla Sanità Mariella Mularoni ha ribadito “l'importanza di tenere alta l'attenzione per formarci ed educare alla cultura del rispetto e delle pari opportunità in un mondo in cui – sottolinea – secondi i dati dell'Onu una donna su tre ha subito abusi o violenza, fisica e psicologica”.

“Abbiamo rafforzato i presidi a tutela di donne e minorenni – spiega il segretario alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini –. Questo decreto è un traguardo importante raggiunto dal Congresso di Stato grazie a un lavoro sinergico del tavolo di coordinamento costituito appositamente”.

Nel video l'intervista a Daniele cherubini, Authority Pari Opportunità