Violenza di genere, relazione Authority Pari Opportunità 2021-2025: ecco i dati La violenza sulle donne non cala sul Titano, ma si fanno passi avanti nella rete assistenziale. 222 reati legati alla violenza nel periodo 2021-2025. Ad allarmare il dato sui minori: 28 quelli coinvolti.

La violenza sulle donne non cala, ma oggi a San Marino viene intercettata prima e meglio. È quanto emerge dalla relazione di fine mandato stilata dall'Authority Pari Opportunità – in riferimento al periodo 2021-2025 - e presentata in occasione del 25 novembre in udienza davanti ai Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli.

Oggi percorsi penali e civili sono distinti, l’intervento sociale è garantito H24 e il Centro di Prima Emergenza è finalmente stabilizzato. Un nuovo protocollo operativo riduce la vittimizzazione secondaria e assicura scambi informativi rapidi tra tutte le istituzioni.

Ma i numeri raccontano una realtà che ancora fa male: nel 2025 quasi il 90% delle vittime sono donne, spesso 40enni. La violenza non è solo fisica, ma anche psicologica e legata allo stalking. Le segnalazioni arrivano soprattutto dalle Forze dell’Ordine e dal Pronto Soccorso.

Preoccupa il coinvolgimento dei figli: 28 quelli intercettati dalla Tutela Minori, con un dato che colpisce più di tutti: quasi la metà ha assistito alla violenza in casa, spesso praticata dal padre. Sul fronte giudiziario, in tre anni sono stati registrati 222 reati legati alla violenza, soprattutto con atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Nel 2025 risultano 23 procedimenti pendenti, 8 archiviazioni, 6 ordini di protezione. Le vittime minorenni nei procedimenti sono il 17%.

Nei luoghi di lavoro emergono molestie, pressioni psicologiche e demansionamenti, ma poche denunce per paura di ritorsioni. La scuola diventa attore attivo: per la prima volta arrivano segnalazioni giudiziarie dirette. Intanto il sistema ISS si fa più maturo, con interventi più mirati e un aumento dei casi complessi. Avanza anche la protezione economica e nasce la piattaforma unica dati per tracciare ogni percorso di tutela.

