Violenza Donne: Consiglio d'Europa riconosce i progressi di San Marino

"San Marino ha compiuto progressi significativi nelle politiche di contrasto alla violenza contro le donne". Lo afferma il Grevio, l'organo del Consiglio d'Europa deputato a monitorare come gli Stati attuano la Convenzione di Istanbul. Nel documento Strasburgo evidenzia che "il riconoscimento da parte delle autorità sanmarinesi dell'importanza nel prevenire e lottare contro la violenza sulle donne ha contribuito a diversi sviluppi positivi". Per l'organo di Strasburgo in particolare i progressi sono stati compiuti nel migliorare la formazione di chi lavora a contatto con le vittime di violenza, come i membri delle forze dell'ordine e gli operatori socio sanitari. Grevio "plaude" anche "agli sforzi fatti dalle autorità per creare e mettere a disposizione un'applicazione per smartphone (Tecum) per le vittime di violenza".







Ma ci sono anche una serie di punti su cui San Marino deve migliorare. Per il Grevio manca il coordinamento sulle politiche e misure anti violenza. Inoltre Strasburgo è "preoccupato" per l'eccessiva durata dei procedimenti sugli episodi di violenza sulle donne che finisce per condurre alla prescrizione di numerosi casi.