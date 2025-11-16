TV LIVE ·
Violenza donne, Csdl: "L’uomo maltrattante deve seguire percorsi di responsabilizzazione, controllo e trattamento"

Il sindacato chiede interventi obbligatori e una rete stabile tra servizi, forze dell’ordine e magistratura: “Le donne non devono essere lasciate sole”.

16 nov 2025
Con l'avvicinarsi della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne la Csdl, con una nota, interviene con un focus sull'uomo maltrattante: deve seguire obbligatoriamente e in maniera strutturale, scrive il sindacato, percorsi di responsabilizzazione, controllo e trattamento, altrimenti in molti casi la donna continua senza sosta a subire vessazioni e intimidazioni, ben oltre le mura di casa. Occorre una rete stabile e coordinata tra servizi sociali, forze dell’ordine, magistratura e centri antiviolenza; le donne non vanno mai lasciate sole a gestire situazioni di pericolo e sofferenza. La prevenzione, aggiunge la Csdl, deve diventare una priorità.




