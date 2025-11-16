SINDACATO Violenza donne, Csdl: "L’uomo maltrattante deve seguire percorsi di responsabilizzazione, controllo e trattamento" Il sindacato chiede interventi obbligatori e una rete stabile tra servizi, forze dell’ordine e magistratura: “Le donne non devono essere lasciate sole”.

Con l'avvicinarsi della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne la Csdl, con una nota, interviene con un focus sull'uomo maltrattante: deve seguire obbligatoriamente e in maniera strutturale, scrive il sindacato, percorsi di responsabilizzazione, controllo e trattamento, altrimenti in molti casi la donna continua senza sosta a subire vessazioni e intimidazioni, ben oltre le mura di casa. Occorre una rete stabile e coordinata tra servizi sociali, forze dell’ordine, magistratura e centri antiviolenza; le donne non vanno mai lasciate sole a gestire situazioni di pericolo e sofferenza. La prevenzione, aggiunge la Csdl, deve diventare una priorità.

