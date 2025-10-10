“Violenza e minori”: al Concordia un convegno di alto livello su un tema che interroga la società Presenti esperti sammarinesi e italiani all'evento organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane di UniRSM in collaborazione con l'Authority Pari Opportunità

Tema di drammatica attualità anche in Repubblica; visto quanto accaduto di recente. Quando si tratta di “Violenza e Minori” il silenzio “non è mai la soluzione”, ha ricordato in apertura il Segretario alla Giustizia Canti, sottolineando come sia l'intera comunità ad essere coinvolta. Da qui la necessità di un “impegno quotidiano”, di insistere sulla prevenzione. “Ognuno di noi – è stato l'appello – può fare la differenza”.

Il collega all'Istruzione ha posto l'accento sull'azione corale in corso; dettata dalla “sensibilità” - ha detto - nei confronti “di chi può essere ritenuto più debole”. “Tutte le strutture sono attivate – ricorda il Segretario Teodoro Lonfernini -, provvedimenti di legge adottati, persone che hanno una grande sensibilità, realtà terze che si impegnano a favorire l'incontro tra le strutture e lo Stato; quindi un impegno notevole”. Toccati vari fenomeni – anche il bullismo - , in questo convegno “fortemente voluto” - è stato detto - dall'Authority Pari Opportunità.

Dietro ogni episodio c'è un dolore che nessuno ha ascoltato – ha ricordato Lucia Guidi -; invitando inoltre a prestare la massima attenzione affinché le vittime di violenza mai risultino esposte. E poi un monito: “i bambini ci guardano, e capiscono quando gli adulti fanno squadra”. A portare i saluti della Segreteria Sanità il Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario ISS. Attualmente – ha spiegato Arcangeli – sono 140 i minori seguiti dall'Unità operativa di tutela; 33 per fatti direttamente o indirettamente legati alla violenza. Concetto ampio; come spiegato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università. “bisogna credo non rimanere all'interno di una interpretazione della violenza che la vede legata soltanto a percosse, a violenza di natura sessuale, a sfruttamento – osserva Luigi Guerra -; bisogna anche pensare che invece la violenza è tutto quello che impedisce ai ragazzi, ai giovani e alle giovani, il pieno sviluppo delle loro potenzialità”. Per fornire risposte efficaci occorre un coinvolgimento sistemico; su questo tutti d'accordo. Cruciale ad esempio la Giustizia, che deve essere “a misura di minore”: è stato il filo rosso dell'intervento del Magistrato Isabella Pasini.

Ad arricchire il confronto anche il contributo di docenti di atenei italiani: da Carla Pansini - di UniParthenope -, a Monia Vagni; con un intervento focalizzato sul “riconoscere i segni della violenza”, che sono “molteplici”. “Da un particolare cambiamento del modo di essere e di presentarsi del minore – spiega la Professoressa Associata dell'Università di Perugia -, ad una serie di comportamenti che di solito si presentano come una discontinuità da quello che il minore fino a quel momento magari ha presentato o ha manifestato”.

Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura), Luigi Guerra (Direttore Dipartimento Scienze Umane UniRSM) e Monia Vagni (Prof.ssa Associata Università degli Studi di Perugia)



