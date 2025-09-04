Violenza su minori, Genitori Sammarinesi in Piazza della Libertà: oggi la manifestazione

Il Gruppo Genitori Sammarinesi scende oggi in piazza: nel pomeriggio, dalle 17 fino al tramonto, la manifestazione in Piazza della Libertà, indetta per esprimere indignazione sul caso di Raul Steven James, il sammarinese condannato in via definitiva per violenza sessuale aggravata e continuata su minori.

Nel mirino del Direttivo l’"indifferenza delle istituzioni civili, religiose e sportive”, accusate di aver lasciato James “indisturbato a stretto contatto con i bambini anche dopo la sentenza”.

Il Gruppo ribadisce inoltre la richiesta di istituire un registro dei reati a sfondo sessuale, respinto dal Consiglio Grande e Generale nel 2022, che avrebbe imposto misure immediate per allontanare i soggetti condannati dai bambini. I Genitori Sammarinesi ringraziano sindacati e associazioni studentesche per il sostegno e invitano la cittadinanza a partecipare alla manifestazione di oggi: “Solo così riusciremo a far sentire tutta la nostra indignazione. Non stiamo più in silenzio”.







