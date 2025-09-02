TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:45 3 settembre di festeggiamenti anche serali: tradizione, tombola e musica 10:45 Lisbona, deraglia la funicolare di Gloria: almeno 16 morti e 20 feriti 09:55 Violenza su minori, Genitori Sammarinesi in Piazza della Libertà: oggi la manifestazione 08:04 Avviata ufficialmente la raccolta firme per il riconoscimento della Fibromialgia a San Marino 07:47 Us Open: Sinner batte Musetti e vola in semifinale. Successo in tre set 07:27 Tombola del 3 settembre: ecco i vincitori
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Violenza su minori, il Gruppo Genitori Sammarinesi: “Silenzio inaccettabile, giovedì tutti in piazza”

La manifestazione di giovedì 4 settembre in Piazza della Libertà, dalle 17 al tramonto: “Solo così riusciremo a far sentire tutta la nostra indignazione. Non stiamo più in silenzio”.

2 set 2025
San Marino Città
San Marino Città

Il Gruppo Genitori Sammarinesi torna a denunciare “l’indifferenza delle istituzioni civili, religiose e sportive” sul caso di Raul Steven James, il sammarinese arrestato per violenza sessuale aggravata e continuata su minori, "rimasto  - scrivono - indisturbato a stretto contatto con i bambini", anche dopo una sentenza definitiva di condanna". Il Direttivo definisce “fumose e insoddisfacenti” le risposte arrivate in questi giorni: “È inverosimile che non sia mai giunta agli organi competenti la notizia di un reato così grave e di un processo svoltosi per ben quattro anni”.

I genitori chiedono di fare chiarezza su eventuali “connivenze ed omertà” e tornano a sollecitare l’istituzione di un registro dei reati a sfondo sessuale, respinto dal Consiglio Grande e Generale nel 2022: “Una misura che avrebbe imposto di intervenire subito per tenere lontano il soggetto violento dai bambini”.

Ringraziati sindacati e associazioni studentesche per il sostegno, i Genitori Sammarinesi annunciano la manifestazione di giovedì 4 settembre in Piazza della Libertà, dalle 17 al tramonto: “Solo così riusciremo a far sentire tutta la nostra indignazione. Non stiamo più in silenzio”.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità